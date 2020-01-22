В Крыму прокомментировали идею привлечь коллекторов к сбору долгов по ЖКХ
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Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«В нашем регионе есть крайне отрицательный опыт работы коллекторов, которые пытались незаконными методами взыскивать долги крымчан перед украинскими банками», — написал Аксёнов на своей странице в Facebook.
По его мнению, наделение коллекторских агентств правом работы с долгами населения по ЖКХ может привести к массовым нарушениям закона и прав граждан.
Как считает Аксёнов, только государственный орган должен иметь право взыскивать долги с граждан.
Ранее генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в беседе с НСН прокомментировал данную инициативу.