В Крыму прокомментировали идею привлечь коллекторов к сбору долгов по ЖКХ

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал идею передать коллекторам инструменты по взысканию коммунальных задолженностей.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«В нашем регионе есть крайне отрицательный опыт работы коллекторов, которые пытались незаконными методами взыскивать долги крымчан перед украинскими банками», — написал Аксёнов на своей странице в Facebook.

По его мнению, наделение коллекторских агентств правом работы с долгами населения по ЖКХ может привести к массовым нарушениям закона и прав граждан.

Как считает Аксёнов, только государственный орган должен иметь право взыскивать долги с граждан.

Ранее генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в беседе с НСН прокомментировал данную инициативу.