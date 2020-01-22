В Петербурге рассказали о подготовке ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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В Санкт-Петербурге рассказали о подготовке ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В Петербурге рассказали о подготовке ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В адресную программу оформления города вошли и памятные места, и места проведения торжественных мероприятий.

«Всего мы использовали 2096 единиц различного декора для города — флаги, тросовые композиции и знамёна Победы. Всё практически новое — не старше двух лет», — заявил директор «Городского центра рекламы и праздничного оформления» Андрей Чистяков.

Также стало известно, что в понедельник, 27 января, на Стрелке Васильевского острова состоится реконструкция Ленинградского салюта. Об этом сообщает Newinform. Также запланированы различные интерактивные выставки и концерт с участием военных оркестров.

Ранее сообщалось, что в Петербурге организуют бесплатный проезд на автобусах 26, 27 и 28 января для ветеранов Великой Отечественной войны.

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