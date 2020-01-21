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В Петербурге организуют бесплатный проезд на автобусах для ветеранов

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В Санкт-Петербурге организуют бесплатный проезд на автобусах 26, 27 и 28 января для ветеранов Великой Отечественной войны.
В Петербурге организуют бесплатный проезд на автобусах для ветеранов
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на «Пассажиравтотранс».

Акцию приурочили к 76-й годовщине освобождения Ленинграда. Она затронет «социальные» маршруты наземного транспорта, а также метрополитен. В маршрутках проезд останется платным.

Право на бесплатный проезд будет предоставляться независимо от гражданства и места жительства.

Ранее Inforeactor сообщал, что в Санкт-Петербурге почтили память погибших в блокаду Ленинграда.

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