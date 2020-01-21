В Петербурге организуют бесплатный проезд на автобусах для ветеранов
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на «Пассажиравтотранс».
Акцию приурочили к 76-й годовщине освобождения Ленинграда. Она затронет «социальные» маршруты наземного транспорта, а также метрополитен. В маршрутках проезд останется платным.
Право на бесплатный проезд будет предоставляться независимо от гражданства и места жительства.
Ранее Inforeactor сообщал, что в Санкт-Петербурге почтили память погибших в блокаду Ленинграда.