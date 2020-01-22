В Крыму задержали нелегальных продавцов чёрной икры

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Крымские пограничники выявили точку незаконной реализации чёрной икры.
В Крыму задержали нелегальных продавцов чёрной икры
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

«При реализации комплекса проверочных мероприятий установлена действующая схема оборота краснокнижной продукции, а также место её хранения по одному из адресов в Симферополе. В результате предприниматель задержан, а вся продукция изъята для последующей отправки на экспертизу», — заявили в пресс-службе.

Проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк сообщали, что в Москве задержали подозреваемых, занимавшихся переработкой и фасовкой чёрной икры, добытой браконьерским способом.

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