В Крыму задержали нелегальных продавцов чёрной икры

Крымские пограничники выявили точку незаконной реализации чёрной икры.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

«При реализации комплекса проверочных мероприятий установлена действующая схема оборота краснокнижной продукции, а также место её хранения по одному из адресов в Симферополе. В результате предприниматель задержан, а вся продукция изъята для последующей отправки на экспертизу», — заявили в пресс-службе.

Проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк сообщали, что в Москве задержали подозреваемых, занимавшихся переработкой и фасовкой чёрной икры, добытой браконьерским способом.