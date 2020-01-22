Коллега Кравцова оценила его назначение на должность министра

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Алёна Горинская
Исполняющая обязанности директора Института управления образованием РАО Алла Кузнецова рассказала о совместной работе с Сергеем Кравцовым, назначенным на пост главы Минпросвещения.
Коллега Кравцова оценила его назначение на должность министра
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Могу отметить, что Сергей Сергеевич умеет стратегически мыслить и грамотно выстраивать работу по совершенствованию системы образования. Это могу отметить за время работы с ним», — рассказала в беседе с RT Кузнецова.

По её словам, Кравцов хорошо понимает психологию управления, общения с людьми.

«Это качество эффективного менеджера. Благодаря аналитике и мощному мониторингу качества образования, которые особенно распространились при Сергее Сергеевиче за время его работы в Рособрнадзоре, мы могли отследить уровень подготовки каждого учителя. И по уровню успеваемости их учеников могли понять, что в программе образования «западает». На основе этой аналитики строится грамотная работа с педагогами. Сергей Сергеевич в Рособрнадзоре, на мой взгляд, сумел выстроить эту работу, несмотря на то что система образования, как мы знаем, — это отрасль крупная и даже немного тяжеловесная по части перемен», — заявила Кузнецова.

21 апреля президент России Владимир Путин провёл ряд назначений в правительстве. Глава Рособрнадзора Кравцов стал министром просвещения России, а ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков — министром науки и высшего образования. В правительстве Дмитрия Медведева эти должности занимали Ольга Васильева и Михаил Котюков соответственно.

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