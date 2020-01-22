Путин оценил возможность перехода России к парламентской республике
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- РИА Новости
«Теоретически — возможно. Целесообразно или нет — у каждого своё мнение на этот счёт. Я считаю, что нет», — сказал он.
Как пояснил глава государства, для эффективного функционирования этой формы правления нужно, чтобы политическая структура росла давно. Так, он отметил, что в Европе некоторые партии существуют столетиями.
По его мнению, в этом плане «лучше не экспериментировать».
Ранее Путин назвал чрезвычайно важным, чтобы Россия с её многоконфессиональностью, многонациональностью и огромной территорией оставалась президентской республикой и у её лидера сохранялись серьёзные полномочия.
Он подчёркивал, что в настоящее время уход в сторону парламентской республики стал бы серьёзным испытанием для страны.