Путин оценил возможность перехода России к парламентской республике

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Переход России к парламентской республике теоретически возможен, но не целесообразен, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями общественности Липецкой области.
Путин оценил возможность перехода России к парламентской республике
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Теоретически — возможно. Целесообразно или нет — у каждого своё мнение на этот счёт. Я считаю, что нет», — сказал он.

Как пояснил глава государства, для эффективного функционирования этой формы правления нужно, чтобы политическая структура росла давно. Так, он отметил, что в Европе некоторые партии существуют столетиями.

По его мнению, в этом плане «лучше не экспериментировать».

Ранее Путин назвал чрезвычайно важным, чтобы Россия с её многоконфессиональностью, многонациональностью и огромной территорией оставалась президентской республикой и у её лидера сохранялись серьёзные полномочия.

Он подчёркивал, что в настоящее время уход в сторону парламентской республики стал бы серьёзным испытанием для страны.

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