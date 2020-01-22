В Москве рассказали о ходе акции «Ёлочный круговорот»

Специалисты Комплекса городского хозяйства подвели промежуточные итоги акции «Ёлочный круговорот» в Москве.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства, с 5 января в столице отправили на переработку более 22 тыс. новогодних елей.

В комплексе отметили, что за две первые недели акции было собрано в два раза больше деревьев, чем в 2019 году за тот же период.

«Акция продлится до конца февраля. Всего в столице работает около 400 точек приёма новогодних деревьев на утилизацию», — отметил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

Акция по утилизации новогодних деревьев проводится в Москве с 2016 года.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре и Сочи 14 января началась экологическая акция по переработке новогодних елей.