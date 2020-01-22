Экс-глава Рособрнадзора оценил назначение Кравцова в Минпросвещения

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Александра Рыкова
Экс-глава Рособрнадзора академик Российской академии образования Виктор Болотов в беседе с RT рассказал о совместной работе с Сергеем Кравцовым, который был назначен министром просвещения России.
Экс-глава Рособрнадзора оценил назначение Кравцова в Минпросвещения
  • Сергей Кравцов. Архивное фото / © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

Бывший руководитель Сергея Кравцова оценил его как ответственного работника, способного решать сложные проблемы.

«Сергей Сергеевич Кравцов пришёл тогда ещё в Министерство образования из Российской академии образования и буквально с первого дня работы показал себя очень ответственным и организованным сотрудником. Активно участвовал в решении некоторых проблем федерального значения», — рассказал Виктор Болотов.

По его словам, особенно высоко стоит оценивать работу Кравцова в области развития системы Единого госэкзамена (ЕГЭ).

«Кравцов смог навести порядок  и вернуть доверие к Единому госэкзамену. Надеюсь, что эти качества — целеустремлённость и способность решать сложные проблемы — он будет использовать и на новом месте работы», — отметил Болотов.

Ранее Кравцов был назначен министром просвещения России в составе обновлённого кабинета министров под председательством Михаила Мишустина. С 2004 по 2008 год он работал помощником руководителя Рособрнадзора, с 2013 по 2020 год — руководителем этого ведомства.

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