В Москве зафиксирован рост числа ипотечных кредитов в декабре 2019 года

В столичном Росреестре рассказали о рекордном количестве договоров по ипотеке в декабре 2019 года.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Росреестра, всего в столице за 2019 год было зарегистрировано 89 979 ипотечных договоров.

По ним в декабре было заключено 10 535 сделок.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, цифры за декабрь являются рекордными за всё время регистрации ипотечных сделок.

«При этом, несмотря на колебания показателей в течение года, а также их проседание по отношению к 2018 году с мая по ноябрь, итоговая картина демонстрирует практически тот же результат», — отметил Игорь Майданов.

Ранее директор Центра исследований международной экономики Института международных исследований МГИМО МИД России Михаил Мамонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз ЦБ по росту рефинансирования ипотеки.