В Госдуме оценили ситуацию с предложением о защите граждан от мошенничества с маткапиталом

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Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов от партии ЛДПР оценил ситуацию с предложением о защите граждан от мошенничества с маткапиталом.
В Госдуме оценили ситуацию с предложением о защите граждан от мошенничества с маткапиталом
  • Reuters

«К нам часто обращаются граждане с проблемой: была молодая семья, получили материнский капитал, необходимы были деньги наличными, они обратились в компанию, где их в итоге обманули», — заявил депутат в беседе с Nation News.

По его словам, чаще всего такие компании предлагают потратить эти средства в качестве залога или вложить их в недвижимость.

Как отметил Власов, это лишь один из способов мошенничества с маткапиталом, но есть и другие сценарии.

«Одно дело, когда у нас есть мошенничество с условной продажей автомобиля, за что есть статья, где предусмотрено до двух лет лишения свободы. А здесь поддерживается демография. Здесь наказание должно быть увеличено, поскольку является социальной вещью», — пояснил депутат.

Ранее директор Института повышения конкурентоспособности, член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при правительстве России Алексей Ульянов в беседе с НСН предложил увеличить материнский капитал.

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