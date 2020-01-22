В Московском зоопарке пройдёт «Унизверский квест»

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В День студента Московский зоопарк проведёт интерактивное соревнование «Унизверский квест».
В Московском зоопарке пройдёт «Унизверский квест»
  • РИА Новости

Как сообщает сайт «Москва 24», такое мероприятие проводится четвертый год подряд.

В рамках квеста студенты, абитуриенты и выпускники столичных вузов смогут проверить свои знания в области биологии и зоогеографии.

Портал мэра и правительства Москвы уточняет, что квест будет разделён на две категории: для любителей и для профессионалов. 

Для участия в мероприятии необходима регистрация.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что 25 января в «Херсонесе Таврическом» пройдут бесплатные экскурсии для всех Татьян и студентов в честь праздника.

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