В Московском зоопарке пройдёт «Унизверский квест»

В День студента Московский зоопарк проведёт интерактивное соревнование «Унизверский квест».

Как сообщает сайт «Москва 24», такое мероприятие проводится четвертый год подряд.

В рамках квеста студенты, абитуриенты и выпускники столичных вузов смогут проверить свои знания в области биологии и зоогеографии.

Портал мэра и правительства Москвы уточняет, что квест будет разделён на две категории: для любителей и для профессионалов.

Для участия в мероприятии необходима регистрация.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что 25 января в «Херсонесе Таврическом» пройдут бесплатные экскурсии для всех Татьян и студентов в честь праздника.