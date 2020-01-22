Эксперт прокомментировал назначения в новом правительстве России

Короткая ссылка
Политолог Александр Дудчак прокомментировал назначения в новом правительстве России.
Эксперт прокомментировал назначения в новом правительстве России
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Обновлённый состав правительства страны теперь должен взять курс на сплочение многонационального народа», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, министрам необходимо работать над повышением уровня жизни населения.

Как отметил Дудчак, задача нового кабмина — стабильность и пресечение демографического кризиса.

Ранее директор Центра политического анализа Павел Данилин прокомментировал в беседе с RT назначения в новом правительстве России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить