Эксперт прокомментировал назначения в новом правительстве России

Политолог Александр Дудчак прокомментировал назначения в новом правительстве России.

«Обновлённый состав правительства страны теперь должен взять курс на сплочение многонационального народа», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, министрам необходимо работать над повышением уровня жизни населения.

Как отметил Дудчак, задача нового кабмина — стабильность и пресечение демографического кризиса.

Ранее директор Центра политического анализа Павел Данилин прокомментировал в беседе с RT назначения в новом правительстве России.