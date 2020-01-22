Эксперт оценил инициативу разрешить коллекторам взыскивать долги по ЖКХ

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Член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России и председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин прокомментировал инициативу разрешить коллекторам взыскивать долги за коммунальные услуги.
Эксперт оценил инициативу разрешить коллекторам взыскивать долги по ЖКХ
  • РИА Новости

По мнению эксперта, нововведение ничего не улучшит в оплате.

«Думаю, эта мера связана с определённым уровнем задолженности, и создатели законопроекта решили, что если подключить коллекторов, то начнут лучше взыскивать эти долги. Но население, как правило, очень дисциплинированно платит, если оно не может платить больше, значит, есть объективные финансовые ограничения в доходах, возможностях», — заявил специалист в беседе с сайтом «Москва 24».

Он добавил, что корень проблемы кроется в неэффективной работе монополистов в сфере ЖКХ, и отметил, что разрешение коллекторам взыскивать долги может вызвать социальную напряжённость.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что коллекторские агентства могут допустить к работе с долгами ЖКХ.

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