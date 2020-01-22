В Калининграде вручили первые образовательные сертификаты молодым мамам

Министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер вручила первые образовательные сертификаты молодым матерям.

Как сообщает «Янтарный край», сертификаты дают возможность пройти профессиональное переобучение в рамках национального проекта «Демография» женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет.

«Молодая мама, которая готовится выйти на работу, восстановить профессиональные навыки, повысить свою квалификацию или вовсе сменить сферу деятельности, может обратиться в центр занятости. При этом женщина сама выбирает как программу обучения, так и образовательную организацию, в которой будет проходить обучение», — отметила Майстер.

По словам министра, 509 человек получили необходимые знания, почти все они нашли новую работу.

Ранее сообщалось, что в России в рамках национального проекта «Демография» с 2020 года будут выделять ежегодно 2 млрд рублей на повышение квалификации и переобучение женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком.