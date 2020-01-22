СК в Кемерове начал проверку после падения трёх рабочих в шахту лифта

Следователи Кемеровской области начали проверку после травмирования трёх монтажников при падении в шахту лифта на строящемся объекте. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

По информации следствия, рабочие проводили монтаж лифтового оборудования в детской поликлинике, пристроенной к жилому дому.

Работы велись на настиле на деревянных балках, вставленных в специальные отверстия в стенах шахты лифта.

Во время работ одна из балок сломалась, и монтажники упали с шестиметровой высоты в приямок лифтовой шахты.

«Следствию предстоит установить, проходили ли пострадавшие специальное обучение по осуществлению безопасного выполнения работ, а также сколько человек должны были выполнять данную работу, наличие страховочных поясов и лицо, ответственное за соблюдение техники безопасности», — следует из пресс-релиза.

Пострадавшие были госпитализированы, у одного из них диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

В ноябре 2019 года при пожаре в жилом доме в центре Москвы частично обрушилась шахта лифта.