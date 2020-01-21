Транспортную карту «Тройка» в Москве планируют сделать персональной

Транспортную карту «Тройка» в Москве намерены сделать персональной в 2020 году.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

«В 2020 году будет обновлена карта «Тройка». При необходимости на ней можно будет разместить фотографию. Кроме того, будет введена персонализация и внедрена виртуальная карта «Тройка», — заявил он.

В ноябре 2019-го Newinform сообщал, что свыше 3 млн граждан воспользовались МЦД-1 «Белорусско-Савёловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» в первую неделю работы диаметров.