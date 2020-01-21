В Свердловской области проводят проверку по факту травмирования девочки при катании с горки
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
По предварительной информации, девятилетняя девочка, скатившись со склона у Первой речки, врезалась в дерево и сломала ногу.
Устанавливаются обстоятельства инцидента. Будет оценено соблюдение требований законодательства, регулирующего охрану жизни и здоровья несовершеннолетних.
Ранее, как сообщал «Новый Севастополь», севастопольский уполномоченный по правам ребёнка Марина Песчанская рассказала о статистике травмирования детей.