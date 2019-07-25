Севастопольский омбудсмен рассказала о статистике травмирования детей
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».
По словам омбудсмена, бытовой травматизм — самая распространённая причина получения травм детьми, что во многом свидетельствует о недостаточном внимании родителей и пробелах в воспитании.
Со ссылкой на статистику за июнь Песчанская заявила, что было зафиксировано 13 ожогов, четыре случая отравления.
«Падения: с балкона первого этажа, с крыши электроподстанции, с горки в детском парке. Одна электротравма. Одно утопление — ребёнок находился в реанимации, он жив», — сообщила уполномоченный в эфире гостелеканала СТВ.
Кроме того, произошло восемь ДТП с участием детей, в шести из них виноваты сами дети, переходившие дорогу в неположенном месте.
Ранее Nation News сообщал, что в Красноярском крае организовали проверку по факту травмирования подростка на тренировке по стрельбе из пневматической винтовки.