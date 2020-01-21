В Гильдии рестораторов и отельеров призвали создать департамент гостеприимства

Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников призвал создать департамент гостеприимства на фоне сообщений о ЧП в пермском мини-отеле.

«На сегодняшний день отдельно взятого департамента гостеприимства нет. На сегодняшний день людей, которые занимаются нашими чаяниями, кому можно пожаловаться, ну, в принципе, не существует», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, нет ведомства, занимающегося гостиницами, хостелами в прямой постановке вопроса.

20 января в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и шесть пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России.

Депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с Nation News прокомментировал трагедию.