В Петербурге арестована обвиняемая в истязании падчерицы женщина
- РИА Новости
«Бердникова обвиняется в истязании, то есть причинении физических и психических страданий, путём систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего», — цитирует РИА Новости объединённую пресс-службу судов города.
Отмечается, что Бердникова заключена под стражу на два месяца.
Ранее стало известно, что её сожитель, Максим Бердников, обвиняемый в регулярных истязаниях своих детей, арестован.
Арест произошёл после того, как его 6-летняя дочь попала в больницу с многочисленными травмами и рассказала, что родители избивают её.