В Петербурге арестована обвиняемая в истязании падчерицы женщина

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Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга принял решение заключить под стражу местную жительницу Татьяну Бердникову, которая обвиняется в избиениях своей шестилетней падчерицы, дочери её сожителя Максима Бердникова.
В Петербурге арестована обвиняемая в истязании падчерицы женщина
  • РИА Новости

«Бердникова обвиняется в истязании, то есть причинении физических и психических страданий, путём систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего», — цитирует РИА Новости объединённую пресс-службу судов города.

Отмечается, что Бердникова заключена под стражу на два месяца.

Ранее стало известно, что её сожитель, Максим Бердников, обвиняемый в регулярных истязаниях своих детей, арестован.

Арест произошёл после того, как его 6-летняя дочь попала в больницу с многочисленными травмами и рассказала, что родители избивают её.

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