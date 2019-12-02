В Вологодской области перед судом предстанут опекуны, обвиняемые в гибели ребёнка

В Вологодской области перед судом предстанут опекуны, обвиняемые в гибели приёмного ребёнка, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу СК России.

Шестилетнего мальчика передали под опеку в 2017 году. По данным следователей, ребёнок систематически подвергался насилию в приёмной семье. После одного из инцидентов он впал в кому, причём женщина-опекун решила скрыть следы преступления с помощью мужа.

Она также убедила свою несовершеннолетнюю дочь взять на себя вину в избиении ребёнка, поскольку в силу возраста та не подлежала привлечению к уголовной ответственности.

Мальчик скончался в больнице, не приходя в сознание.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Вологодский областной суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении на сайте СК России.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске завели дело по факту избиения восьмимесячного ребёнка матерью.