В Вологодской области перед судом предстанут опекуны, обвиняемые в гибели ребёнка
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Шестилетнего мальчика передали под опеку в 2017 году. По данным следователей, ребёнок систематически подвергался насилию в приёмной семье. После одного из инцидентов он впал в кому, причём женщина-опекун решила скрыть следы преступления с помощью мужа.
Она также убедила свою несовершеннолетнюю дочь взять на себя вину в избиении ребёнка, поскольку в силу возраста та не подлежала привлечению к уголовной ответственности.
Мальчик скончался в больнице, не приходя в сознание.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Вологодский областной суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении на сайте СК России.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске завели дело по факту избиения восьмимесячного ребёнка матерью.