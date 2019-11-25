В Челябинске завели дело по факту избиения восьмимесячного ребёнка матерью

Короткая ссылка
В Челябинске завели уголовное дело по факту избиения восьмимесячного ребёнка матерью, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
В Челябинске завели дело по факту избиения восьмимесячного ребёнка матерью
  • РИА Новости

По версии следователей, в августе в палате одной из больниц женщина нанесла несколько ударов сыну.

Ранее она привлекалась к административной ответственности полицией за нанесение побоев трёхлетней дочери.

В настоящее время женщина помещена в СИЗО. Ей предъявили обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии».

Ранее «Известия» сообщали, что в Нижнем Новгороде задержали мать двоих детей по подозрению в истязании сына.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить