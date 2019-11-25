В Челябинске завели дело по факту избиения восьмимесячного ребёнка матерью
- РИА Новости
По версии следователей, в августе в палате одной из больниц женщина нанесла несколько ударов сыну.
Ранее она привлекалась к административной ответственности полицией за нанесение побоев трёхлетней дочери.
В настоящее время женщина помещена в СИЗО. Ей предъявили обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии».
Ранее «Известия» сообщали, что в Нижнем Новгороде задержали мать двоих детей по подозрению в истязании сына.