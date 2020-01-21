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В Петербурге арестован предполагаемый вербовщик ИГ

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Суд арестовал на два месяца 32-летнего жителя Санкт-Петербурга Исфандиера Акрамова, который был задержан по подозрению в вербовке россиян в ряды «Исламского государства»*.
В Петербурге арестован предполагаемый вербовщик ИГ
  • РИА Новости

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 марта 2020 года», — цитирует судью Красногвардейского суда Валентину Фёдорову РИА Новости.

Как отметил представитель Следственного комитета, Акрамов склонил двоих граждан Таджикистана к поездке в Сирию для участия в боевых действиях в 2015 году. Мужчинам вынесен приговор судом Таджикистана по статье о незаконном участии в вооружённом формировании.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали предполагаемого вербовщика ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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