В Петербурге задержан предполагаемый вербовщик ИГ

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Мужчина, подозреваемый в вербовке россиян в ряды террористической группировки «Исламское государство»*, задержан в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления Следственного комитета.
В Петербурге задержан предполагаемый вербовщик ИГ
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По данным ведомства, он склонил двух граждан Таджикистана 1990 года рождения к поездке в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), решается вопрос об аресте.

В ноябре в Московском регионе задержали троих членов ИГ, которые вербовали местных жителей.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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