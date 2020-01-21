SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону

Самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Краснодара в Нижний Новгород, совершил аварийную посадку в Ростове-на-Дону.

«Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Краснодара в Нижний Новгород, в 17:27 произвёл аварийную посадку в Ростове-на-Дону», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб региона.

Отмечается, что посадка была произведена после срабатывания датчика расхода топлива.

На борту самолёта находилось 93 человека, из них пять членов экипажа. В результате происшествия пострадавших нет, посадка прошла благополучно.

Ранее самолёт SSJ-100 иркутской авиакомпании «Ираэро» совершил экстренную посадку на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово.