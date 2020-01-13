Источник: летевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево

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Самолёт Sukhoi Superjet 100, вылетевший из аэропорта Шереметьево в Ставрополь, вернулся в московский аэропорт из-за проблем с двигателем.

«Самолет SSJ-100 следовал рейсом из Шереметьево в Ставрополь. После вылета, по предварительной информации, экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя и принял решение вернуться в Шереметьево», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

На борту находился 61 человек. Посадка прошла в штатном режиме.

27 декабря сообщалось, что пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 сообщением Москва — Самара во время движения по рулёжной дорожке выкатился на грунт в пределах перрона в московском аэропорту Шереметьево, передаёт пресс-служба авиагавани.

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