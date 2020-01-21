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Умер единственный в ЕАО защитник блокадного Ленинграда

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Умер единственный в Еврейской автономной области (ЕАО) защитник блокадного Ленинграда — ветеран Великой Отечественной войны Михаил Кечинов. Ему было 94 года.
Умер единственный в ЕАО защитник блокадного Ленинграда
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Об этом сообщает kp.ru.

«Михаил Фёдорович прошёл через большие испытания, но до конца дней оставался волевым человеком. Он жаждал жить, был деятельным и честным, имел потрясающее чувство юмора, больше полувека преподавал историю в школе, любил детей», — заявил мэр Биробиджана Александр Головатый.

По его словам, невозможно переоценить вклад Кечинова в воспитание нескольких поколений.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что Калининград принял участие в акции «Блокадный хлеб», посвящённой блокадному Ленинграду.

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