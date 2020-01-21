Умер единственный в ЕАО защитник блокадного Ленинграда

Умер единственный в Еврейской автономной области (ЕАО) защитник блокадного Ленинграда — ветеран Великой Отечественной войны Михаил Кечинов. Ему было 94 года.

Об этом сообщает kp.ru.

«Михаил Фёдорович прошёл через большие испытания, но до конца дней оставался волевым человеком. Он жаждал жить, был деятельным и честным, имел потрясающее чувство юмора, больше полувека преподавал историю в школе, любил детей», — заявил мэр Биробиджана Александр Головатый.

По его словам, невозможно переоценить вклад Кечинова в воспитание нескольких поколений.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что Калининград принял участие в акции «Блокадный хлеб», посвящённой блокадному Ленинграду.