Умер единственный в ЕАО защитник блокадного Ленинграда
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Об этом сообщает kp.ru.
«Михаил Фёдорович прошёл через большие испытания, но до конца дней оставался волевым человеком. Он жаждал жить, был деятельным и честным, имел потрясающее чувство юмора, больше полувека преподавал историю в школе, любил детей», — заявил мэр Биробиджана Александр Головатый.
По его словам, невозможно переоценить вклад Кечинова в воспитание нескольких поколений.
Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что Калининград принял участие в акции «Блокадный хлеб», посвящённой блокадному Ленинграду.