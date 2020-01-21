СК проверит данные о нападении женщины на школьников в Пскове

Следователи организовали проверку данных о нападении женщины на учащихся в спортивной раздевалке школы в Пскове. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета.

По данным СМИ, в школе №24 мать одной из девочек избила учеников из-за конфликтной ситуации с её дочерью.

«По предварительным данным, инцидент произошёл 14 января 2020 года, когда мама ученицы прошла в спортивную раздевалку школы и учинила скандал с обучающимися, применив к ним насилие», — сообщили в СК.

Отмечается, что в ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям женщины и лицам, ответственным за безопасность детей в школе.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что житель Краснодарского края предстанет перед судом за избиение двухлетней падчерицы.