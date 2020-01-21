СК проверит данные о нападении женщины на школьников в Пскове
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По данным СМИ, в школе №24 мать одной из девочек избила учеников из-за конфликтной ситуации с её дочерью.
«По предварительным данным, инцидент произошёл 14 января 2020 года, когда мама ученицы прошла в спортивную раздевалку школы и учинила скандал с обучающимися, применив к ним насилие», — сообщили в СК.
Отмечается, что в ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям женщины и лицам, ответственным за безопасность детей в школе.
Ранее портал «Юга.ру» передавал, что житель Краснодарского края предстанет перед судом за избиение двухлетней падчерицы.