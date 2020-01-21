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Пенза примет участие во всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»

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Пенза присоединилась к всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».
Пенза примет участие во всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»
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Об этом сообщает kp.ru.

24 января состоится показ фильма «Мы смерти смотрели в лицо», главную роль в котором сыграл Олег Даль. Лента снята на киностудии «Ленфильм» по сценарию, написанному Юрием Яковлевым по собственной книге «Балерина политотдела» (1979).

Картина основана на реальных событиях. Балетмейстер Аркадий Обрант пешком пришёл с линии фронта в блокадный Ленинград, чтобы собрать своих бывших учеников в хореографический ансамбль.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининград принял участие в акции «Блокадный хлеб».

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