Пенза примет участие во всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»

Пенза присоединилась к всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».

Об этом сообщает kp.ru.

24 января состоится показ фильма «Мы смерти смотрели в лицо», главную роль в котором сыграл Олег Даль. Лента снята на киностудии «Ленфильм» по сценарию, написанному Юрием Яковлевым по собственной книге «Балерина политотдела» (1979).

Картина основана на реальных событиях. Балетмейстер Аркадий Обрант пешком пришёл с линии фронта в блокадный Ленинград, чтобы собрать своих бывших учеников в хореографический ансамбль.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининград принял участие в акции «Блокадный хлеб».