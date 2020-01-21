В Ростовской области открыли приём заявок на получение субсидий для организации авиаперелётов
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Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный Минтранс.
Субсидии ежегодные, в настоящее время их распределяют на 2020 год.
Речь идёт об 11 городах, среди которых Самара, Сочи, Омск, Грозный, Астрахань и Волгоград.
Заявки принимаются до 6 февраля.
Ранее портал Newsnn.ru сообщал, что Нижегородская область собирается направить более 350 млн рублей на субсидирование межрегиональных перелётов.