В Ростовской области открыли приём заявок на получение субсидий для организации авиаперелётов

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В Ростовской области начали приём заявок на получение субсидий для организации авиаперелётов по нескольким направлениям.
В Ростовской области открыли приём заявок на получение субсидий для организации авиаперелётов
  • Pixabay

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный Минтранс.

Субсидии ежегодные, в настоящее время их распределяют на 2020 год.

Речь идёт об 11 городах, среди которых Самара, Сочи, Омск, Грозный, Астрахань и Волгоград.

Заявки принимаются до 6 февраля.

Ранее портал Newsnn.ru сообщал, что Нижегородская область собирается направить более 350 млн рублей на субсидирование межрегиональных перелётов.

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