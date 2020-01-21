В Ростовской области открыли приём заявок на получение субсидий для организации авиаперелётов

В Ростовской области начали приём заявок на получение субсидий для организации авиаперелётов по нескольким направлениям.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный Минтранс.

Субсидии ежегодные, в настоящее время их распределяют на 2020 год.

Речь идёт об 11 городах, среди которых Самара, Сочи, Омск, Грозный, Астрахань и Волгоград.

Заявки принимаются до 6 февраля.

Ранее портал Newsnn.ru сообщал, что Нижегородская область собирается направить более 350 млн рублей на субсидирование межрегиональных перелётов.