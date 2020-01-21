В Башкирии снизят ипотечную ставку для семей с детьми

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Власти Башкирии приняли решение снизить ипотечную ставку с 5,5 до 3% для семей с детьми.
В Башкирии снизят ипотечную ставку для семей с детьми
  • РИА Новости

Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Снижение предусмотрено в рамках программы жилстройсбережений. Как уточнил заместитель директора Фонда развития жилстроя региона Евгений Декатов, это затронет только те семьи, где второй ребёнок и последующие родились после 1 января 2018 года.

«Будет поддержка не только на период накопления денежных средств (девять месяцев), но и последующие три года после», — сказал он.

По его словам, также планируется увеличить срок поддержки кредитования до шести лет, если за указанное время в семье родится ещё один ребёнок.

Ранее Nation News сообщало о расходах Санкт-Петербурга на покупку жилья для льготных категорий граждан.

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