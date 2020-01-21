Госдума прекратила полномочия депутата Михаила Авдеева

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Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от Коммунистической партии Российской Федерации Михаила Авдеева.
Госдума прекратила полномочия депутата Михаила Авдеева
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«Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Государственной думы Авдеева Михаила Юрьевича», — цитирует РИА Новости проект соответствующего постановления.

Авдеев был избран в Госдуму по партийному списку КПРФ. Он занимал должность председателя думского комитета по транспорту и строительству.

Как заявил первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев, Авдеев принял решение, что ему «лучше заняться бизнесом».

Осенью 2019 года Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Николая Герасименко для его привлечения к ответственности в связи с ДТП.

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