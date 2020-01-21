Для ВМФ построят ещё пять танкеров проекта 23130

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Военно-морской флот (ВМФ) России получит ещё пять танкеров проекта 23130 — аналогов судна «Академик Пашин», которое вошло в состав Северного флота 21 января.
Для ВМФ построят ещё пять танкеров проекта 23130
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника службы вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения Минобороны России Сергея Епифанова.

«Что касается перспектив данных судов, в 2019 году министром обороны России принято решение о строительстве ещё пяти танкеров данного проекта», — сообщил Епифанов.

Он также сообщил, что в 2024 году такой же танкер передадут Северному флоту.

Епифанов пояснил, что это танкер не специально для Северного флота, а для всего Военно-морского флота. По его словам, все танкеры являются универсальными и многофункциональными, имеют неограниченный район плавания, а их корпус сделан в ледовом исполнении.

В ноябре отряд кораблей Балтийского флота ВМФ России в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и буксира «Виктор Конецкий» провёл учения в Средиземном море и зашёл в сирийский порт Тартус.

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