Онищенко прокомментировал идею введения понятия педагогической тайны

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал инициативу ввести понятие педагогической тайны для учителей.

«Это нормальный цивилизованный подход. Зачем кому-то знать мой пограничный медицинский анамнез, если у меня в роду предки, которые имели, например, особенности психологического развития?» — заявил он в беседе с НСН.

Как считает депутат, такая практика должна быть и в детских коллективах. По словам Онищенко, кто-то может заикаться, кто-то — чуть длиннее мыслить, а их сразу делают предметом обструкции.

«Здесь нужно оберегать и в то же время купировать с точки зрения внешнего влияния», — добавил он.

Ранее заслуженный учитель России доктор педагогических наук член-корреспондент РАО Евгений Ямбург в беседе с Nation News поддержал инициативу.