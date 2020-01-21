Эксперт прокомментировал предложение ввести понятие педагогической тайны

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Евгений Ямбург прокомментировал предложение ввести понятие педагогической тайны для учителей.

«Одна из задач инклюзивного образования требует от учителя знания психологических и даже медицинских особенностей. В одном классе может сидеть ребёнок с имплантатом в ухе, школьник на коляске, мальчик с синдромом дефицита внимания», — сказал он в беседе с Nation News.

По его словам, чтобы учитель не требовал от таких детей невозможного, нужно обладать знаниями о состоянии их здоровья.

Как считает Ямбург, применять к преподавателям какие-либо санкции за разглашение данных не стоит, но необходимо повышать педагогическую культуру.

«Нужно создавать доброжелательную атмосферу в коллективе, потому что иногда учитель может и не подумать и сорваться. Пугать наказаниями никого не нужно. С людьми нужно работать. Повышать их квалификацию и общую культуру», — заключил он.

Ранее «Известия» сообщали, что рабочая группа «Здоровый ребёнок» правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России выступила с инициативой введения понятия педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.