Путин 22 января посетит Липецкую область и Сочи
- РИА Новости
Отмечается, что в Липецкой области глава государства ознакомится с объектами социальной инфраструктуры Усманского района. Также он встретится с представителями общественности и обсудит инициативы по социальной поддержке граждан, озвученные в послании Федеральному собранию.
В пресс-службе добавили, что в Сочи в преддверии Дня российского студенчества Путин проведёт встречу со студентами ведущих отечественных университетов, показавшими высокие профессиональные и социальные достижения, а также их преподавателями и наставниками.
18 января Путин посетил Ленинградскую область, где принял участие в мероприятиях по случаю 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.