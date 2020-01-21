В «Херсонесе Таврическом» пройдут бесплатные экскурсии для Татьян и студентов

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» приглашает всех Татьян и учащихся вузов на бесплатную обзорную экскурсию «Херсонес — город двух тысячелетий».

Как сообщает «Новый Севастополь», акция пройдёт 25 января по случаю Дня российского студенчества — Татьяниного дня.

«В течение экскурсии гостям представится возможность познакомиться с жилыми кварталами древнего полиса, христианскими храмами, хозяйственными постройками, общественными фортификационными сооружениями и единственным на территории Северного Причерноморья античным театром, а также побывать в Свято-Владимирском кафедральном соборе», — отметили в администрации музея.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что студенты смогут бесплатно посетить экскурсии по Останкинской башне в Татьянин день.