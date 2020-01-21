В Краснодаре рассказали о бесплатном экспресс-тестировании на ВИЧ
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- РИА Новости
Как сообщают «Юга.ру», результат станет известен через 15 минут после сдачи капиллярной крови или слюны.
По словам министра здравоохранения, тестирование предполагает полную анонимность.
«Увеличение охвата населения, осведомлённого о своем ВИЧ-статусе, позволит снизить рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией», — подчеркнул Филиппов.
Акцию проводят еженедельно, по средам, в Клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ФАН рассказал о мерах профилактики ВИЧ в России.