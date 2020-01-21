В Краснодаре рассказали о бесплатном экспресс-тестировании на ВИЧ

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов рассказал, что в Краснодаре еженедельно можно пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ.

Как сообщают «Юга.ру», результат станет известен через 15 минут после сдачи капиллярной крови или слюны.

По словам министра здравоохранения, тестирование предполагает полную анонимность.

«Увеличение охвата населения, осведомлённого о своем ВИЧ-статусе, позволит снизить рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией», — подчеркнул Филиппов.

Акцию проводят еженедельно, по средам, в Клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ФАН рассказал о мерах профилактики ВИЧ в России.