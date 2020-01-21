В Москве запустили краудсорсинг-проект «Московские центральные диаметры»

Краудсорсинг-проект «Московские центральные диаметры», направленный на развитие системы МЦД, стартовал в столице.

Как сообщает сайт «Москва 24», участников проекта привлекут к обсуждению тематического оформления поездов, создания более понятной системы информирования пассажиров, перечня мероприятий для павильона МЦД на площади у Киевского вокзала.

Также пользователи смогут выбрать инфраструктуру и благоустройство конкретных станций МЦД.

«Новые краудсорсинг-проекты 2020 года мы начинаем с проекта на тему транспорта. Особенно заметен высокий интерес москвичей к городским нововведениям, и я надеюсь, что этот проект пройдёт ярко и динамично», — заявил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Он подчеркнул, что востребованные городские проекты нуждаются в идеях жителей.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье заявили о росте пассажиропотока к станциям МЦД.