В Москве запустили краудсорсинг-проект «Московские центральные диаметры»
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- РИА Новости
Как сообщает сайт «Москва 24», участников проекта привлекут к обсуждению тематического оформления поездов, создания более понятной системы информирования пассажиров, перечня мероприятий для павильона МЦД на площади у Киевского вокзала.
Также пользователи смогут выбрать инфраструктуру и благоустройство конкретных станций МЦД.
«Новые краудсорсинг-проекты 2020 года мы начинаем с проекта на тему транспорта. Особенно заметен высокий интерес москвичей к городским нововведениям, и я надеюсь, что этот проект пройдёт ярко и динамично», — заявил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.
Он подчеркнул, что востребованные городские проекты нуждаются в идеях жителей.
Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье заявили о росте пассажиропотока к станциям МЦД.