В Подмосковье заявили о росте пассажиропотока к станциям МЦД

Пассажиропоток на муниципальных и межмуниципальных маршрутах к станциям Московских центральных диаметров вырос почти на 5%, сообщает телеканал «360».

«Это порядка 200 тыс. пассажиров в сутки. При этом на 5% снизилось число пассажиров на маршрутах общественного транспорта до метро», — заявила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

В I квартале 2020 года должны быть открыты ещё восемь новых маршрутов к МЦД.

На данный момент пассажиры МЦД-1 от Одинцова до Лобни могут доехать до станций с помощью 101-го маршрута. На МЦД-2 от Нахабина до Подольска действует 133-й маршрут.

Ранее портал kp.ru сообщал, что станция Большой кольцевой линии «Кунцевская» соединит три линии метро и МЦД-1.