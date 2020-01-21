Эксперт оценил идею введения понятия педагогической тайны

Руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков прокомментировал инициативу ввести понятие педагогической тайны для учителей.

По его мнению, это поможет обезопасить детей и родителей от многих проблем.

«Если такая норма будет введена, если мы это сделаем так, как сделано в цивилизованных странах, то это будет правильное решение. Во многих странах Европы норма уже записана прямо в кодексе педагогического работника. Более того, за нарушение этой статьи кодекса предусматривается не просто увольнение со службы, но и пожизненная дисквалификация, потому что педагог — это человек, который имеет прямое общение с семьёй, имеет доступ к семейной информации», — отметил Комков в беседе с сайтом «Москва 24».

Он также добавил, что нововведение позволит избежать конфликтных ситуаций бытового характера между родителями и педагогами.

Ранее «Известия» сообщали, что рабочая группа «Здоровый ребёнок» правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России выступила с инициативой введения понятия педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.