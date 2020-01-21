В России предложили ввести понятие педагогической тайны для учителей

Рабочая группа «Здоровый ребёнок» правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России выступила с инициативой введения понятия педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.

Как сообщает газета «Известия», предложено ввести запрет на распространение информации о состоянии ребёнка без согласия родителей.

Руководитель группы, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Татьяна Батышева пояснила, что учитель должен знать об особенностях ребёнка, чтобы лучше установить с ним контакт и при необходимости оказать помощь. Однако сейчас родители опасаются давать педагогам такую информацию, опасаясь её некорректного использования.

В родительском сообществе поддержали эту идею.

Эксперты предложили расширить понятие педагогической тайны, распространив его также на семейные секреты.

Ранее заслуженный учитель России директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в беседе НСН прокомментировал инициативу по изменению системы оплаты труда педагогов.