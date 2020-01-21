В Кировстате рассказали об изменении цен на продукты и услуги за 2019 год

Специалисты Кировстата оценили изменение стоимости продуктов, товаров, услуг и тарифов в 2019 году.

Как сообщает progorod43.ru со ссылкой на данные исследования, стремительнее всего выросли цены на крупы, овощи и фрукты.

Гречка подорожала на 69,7%, овсяная и перловая крупа — на 15,9%, овсяные хлопья — на 10,4%.

Цены на чеснок выросли на 47,7%, лимоны подорожали на 11,5%, яблоки — на 10,6%.

Рост цен также отмечен на майонез, молоко, мясные и рыбные продукты.

При этом эксперты отметили, что в регионе подешевели капуста, огурцы, лук, картофель, помидоры, сахарный песок, куриные яйца и куриное мясо.

Среди непродовольственных товаров табачные изделия подорожали на 12,1%.

Цены на бензин и дизельное топливо в 2019 году выросли на 3,6% и 1,2% соответственно, а стоимость газа снизилась на 7,6%.

Кроме того, отмечен рост стоимости услуг и тарифов.

Ранее «Новый Севастополь» со ссылкой на данные Крымстата сообщал о динамике потребительских цен в городе.