В Кировстате рассказали об изменении цен на продукты и услуги за 2019 год

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Специалисты Кировстата оценили изменение стоимости продуктов, товаров, услуг и тарифов в 2019 году.
В Кировстате рассказали об изменении цен на продукты и услуги за 2019 год
  • Pixabay

Как сообщает progorod43.ru со ссылкой на данные исследования, стремительнее всего выросли цены на крупы, овощи и фрукты.

Гречка подорожала на 69,7%, овсяная и перловая крупа — на 15,9%, овсяные хлопья — на 10,4%.

Цены на чеснок выросли на 47,7%, лимоны подорожали на 11,5%, яблоки — на 10,6%.

Рост цен также отмечен на майонез, молоко, мясные и рыбные продукты.

При этом эксперты отметили, что в регионе подешевели капуста, огурцы, лук, картофель, помидоры, сахарный песок, куриные яйца и куриное мясо.

Среди непродовольственных товаров табачные изделия подорожали на 12,1%.

Цены на бензин и дизельное топливо в 2019 году выросли на 3,6% и 1,2% соответственно, а стоимость газа снизилась на 7,6%.

Кроме того, отмечен рост стоимости услуг и тарифов.

Ранее «Новый Севастополь» со ссылкой на данные Крымстата сообщал о динамике потребительских цен в городе.

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