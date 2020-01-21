В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства

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В Госдуме предлагают запретить деятельность коллекторских агентств и коллекторов на территории России. Соответствующий законопроект «О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником» в ближайшее время будет внесён на рассмотрение нижней палаты парламента.
В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства
  • РИА Новости

Как уточнил один из авторов инициативы, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, такие меры необходимы ввиду криминализации рынка коллекторских услуг, роста жалоб граждан на коллекторов из-за угроз, шантажа, психологического давления с их стороны, частого отсутствия реакции на это сотрудников правоохранительных органов, пишет «Российская газета».

Депутат напомнил, что сотрудничающие с коллекторами микрофинансовые организации зачастую незаконно, без письменного согласия россиян, передают коллекторским агентствам права взыскания по выданным потребительским займам с персональными данными указанных в этих договорах третьих лиц.

«Считаем необходимым запретить на территории России деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности», — заявил он.

Вместе с тем Вострецов отметил необходимость тщательного отбора банками и микрофинснсовыми организациями заёмщиков, а не раздачи займов всем подряд, чтобы исключить возможность применения в дальнейшем всех возможных способов для возврата средств.

В декабре «Известия» писали, что Федеральная служба судебных приставов сообщила о рекордном росте числа заявлений о недобросовестном поведении коллекторов.

Так, в январе — октябре 2019 года специалисты ФССП получили 23,4 тыс. жалоб на взыскателей просроченной задолженности, что на 35% больше, чем за десять месяцев 2018 года. 

При этом общая сумма штрафов, которую суды назначили за нарушения закона о коллекторах, увеличилась на 48,5% и достигла 91,9 млн рублей.

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