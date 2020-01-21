Пассажир вынужденно севшего в Казани самолёта умер

Умер пассажир самолёта, следовавшего рейсом Москва — Южно-Сахалинск, который приземлился в аэропорту Казани. Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве Татарстана.

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«При осмотре бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть», — заявил собеседник агентства. В настоящее время лайнер уже вылетел из Казани. Ранее сообщалось, что самолёт, выполняющий рейс Москва — Южно-Сахалинск, совершил вынужденную посадку в Казани из-за больного пассажира. В середине января самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажира, передаёт пресс-служба пермского аэропорта.