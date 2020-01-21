Россия передала Лаосу танки и бронемашины

Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей, а также модернизировала аэродром.

«На полях торжественной церемонии в рамках оказания военно-технической помощи состоялась передача лаосской стороне очередной партии российской военной техники — танков Т-72 и бронеавтомобилей БРДМ-2М, а также модернизированного российскими специалистами аэродрома Тхонгхайхин, расположенного в провинции Сиангкхуанг», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.

20-21 января делегация Минобороны России приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных 71-й годовщине образования Народной армии Лаоса.

Ранее сообщалось, что российские сапёры за первую неделю работы по гуманитарному разминированию обнаружили 37 взрывоопасных предметов и боеприпасов в окрестностях города Пхонсаван провинции Сиенгхуанг в Лаосе.