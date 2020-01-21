Россия передала Лаосу танки и бронемашины

Короткая ссылка
Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей, а также модернизировала аэродром.

«На полях торжественной церемонии в рамках оказания военно-технической помощи состоялась передача лаосской стороне очередной партии российской военной техники — танков Т-72 и бронеавтомобилей БРДМ-2М, а также модернизированного российскими специалистами аэродрома Тхонгхайхин, расположенного в провинции Сиангкхуанг», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.

20-21 января делегация Минобороны России приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных 71-й годовщине образования Народной армии Лаоса.

Ранее сообщалось, что российские сапёры за первую неделю работы по гуманитарному разминированию обнаружили 37 взрывоопасных предметов и боеприпасов в окрестностях города Пхонсаван провинции Сиенгхуанг в Лаосе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить