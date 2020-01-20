Кадыров создал в Чечне консультативный совет

Президент Чечни Рамзан Кадыров создал консультативный совет, который будет заниматься разработкой предложений и рекомендаций по вопросам развития.

Как сообщили в пресс-службе главы республики, в совет войдут заслуженные ветераны — бывшие члены правительства, главы администрации, работавшие вместе с первым президентом Ахматом-Хаджи Кадыровым.

«Его задачи — разработка предложений и рекомендаций по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития ЧР, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления», — пояснили в администрации Кадырова.

Сам консультативный совет разбит на несколько блоков, в рамках которых он будет работать.

Ранее Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности. По словам главы Чечни, у него «нет и не было интереса работать за пределами республики».