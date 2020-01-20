Кадыров создал в Чечне консультативный совет

Короткая ссылка
Президент Чечни Рамзан Кадыров создал консультативный совет, который будет заниматься разработкой предложений и рекомендаций по вопросам развития.

Как сообщили в пресс-службе главы республики, в совет войдут заслуженные ветераны — бывшие члены правительства, главы администрации, работавшие вместе с первым президентом Ахматом-Хаджи Кадыровым.

«Его задачи — разработка предложений и рекомендаций по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития ЧР, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления», — пояснили в администрации Кадырова.

Сам консультативный совет разбит на несколько блоков, в рамках которых он будет работать.

Ранее Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности. По словам главы Чечни, у него «нет и не было интереса работать за пределами республики».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить