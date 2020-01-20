В Сочи завели дело по факту ложного сообщения о минировании набережной

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В Сочи завели уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании набережной.
В Сочи завели дело по факту ложного сообщения о минировании набережной
  • РИА Новости

Об этом информирует «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городского УВД.

В январе 2020 года 36-летний мужчина позвонил на станцию скорой помощи и заявил, что набережная реки Сочи заминирована. Эти данные были переданы в дежурную часть полиции.

На место прибыли полицейские и представители экстренных служб. Информация не подтвердилась.

Сотрудники полиции и ФСБ установили личность звонившего. Его задержали. Против мужчины возбудили дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Transsibinfo.com передавал, что в Комсомольске-на-Амуре задержали школьника за ложное сообщение о минировании.

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