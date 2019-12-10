В Хабаровском крае задержали школьника за ложное сообщение о минировании

В Комсомольске-на-Амуре задержали школьника за ложное сообщение о минировании, передаёт Transsibinfo.com со ссылкой на управление МВД России по Хабаровскому краю.

Из-за звонка о взрывном устройстве в здании образовательного центра были эвакуированы 360 человек. При обследовании подозрительных предметов не обнаружили.

Полицейские совместно с сотрудниками краевого УФСБ задержали 15-летнего подростка. Он заявил, что позвонил из хулиганских побуждений.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее, как передавали «Невские новости», власти Санкт-Петербурга прокомментировали новые сообщения о минировании объектов.