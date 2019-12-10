В Хабаровском крае задержали школьника за ложное сообщение о минировании
- РИА Новости
Из-за звонка о взрывном устройстве в здании образовательного центра были эвакуированы 360 человек. При обследовании подозрительных предметов не обнаружили.
Полицейские совместно с сотрудниками краевого УФСБ задержали 15-летнего подростка. Он заявил, что позвонил из хулиганских побуждений.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее, как передавали «Невские новости», власти Санкт-Петербурга прокомментировали новые сообщения о минировании объектов.