В СК назвали причину смерти воспитанницы детсада в Ижевске

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Эксперты назвали причину смерти годовалой воспитанницы частного детсада в Ижевске. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
В СК назвали причину смерти воспитанницы детсада в Ижевске
  • РИА Новости

Как заявил глава СУ СК России по Удмуртии Рустам Тугушев, к гибели ребёнка привела вирусная инфекция, осложнившаяся отёком головного мозга.

По предварительной информации, незадолго до смерти девочка заболела, её госпитализировали, а после выписки она ещё какое-то время лечилась на дому. В детсад воспитанница пришла после получения справки от педиатра о выздоровлении.

Теперь специалистам предстоит определить причину заболевания.

Ранее прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи прокуратуры Удмуртской Республики Анна Ващенко рассказала о проверке частного детского сада, где 10 декабря умерла девочка.

«Взгляд» сообщал, что в Ижевске возбудили уголовное дело по факту смерти ребёнка во время тихого часа.

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